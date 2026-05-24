KASKİ\'den Kurban Atıkları Uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan kurban atıklarını belediyeler tarafından belirlenen toplama alanlarına bırakmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özellikle hayvansal atıkların ve çeşitli çöplerin altyapı sistemlerinde tıkanmalara neden olduğu, bunun da taşkın, su baskını ve çevre kirliliği riskini artırdığı belirtildi.

Vatandaşlardan kurban atıklarını belediyeler tarafından belirlenen toplama alanlarına bırakmaları istenen açıklamada, bayram öncesinde kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve mazgallarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, KASKİ ekiplerin Kurban Bayramı süresince görev başında olacağı kaydedildi.