Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail ordusundan bir grup asker ile bir buldozer hedef alındı - Son Dakika
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Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail ordusundan bir grup asker ile bir buldozer hedef alındı

Kassam Tugayları: Gazze\'de İsrail ordusundan bir grup asker ile bir buldozer hedef alındı
05.06.2025 20:48
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir grup İsrail askeri ile İsrail ordusuna ait bir buldozerin hedef alındığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir grup İsrail askeri ile İsrail ordusuna ait bir buldozerin hedef alındığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde Murtaca kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait D9 tipi buldozerin Yasin-105 roketiyle hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca Han Yunus'un güneyindeki Kızan Neccar bölgesindeki Ümmü Habibe Camisi yakınlarında toplanan İsrail askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Aksa Şehitleri Tugayı'na bağlı birlikle işbirliği içerisinde Han Yunus'un güneydoğusundaki İsrail askerlerinin havan topuyla hedef alındığı videoyu yayınladı.

Filistinli gruplar konuya ilişkin detaylı bilgi vermezken İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail ordusundan bir grup asker ile bir buldozer hedef alındı - Son Dakika

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