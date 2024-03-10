Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Evde Diş Sağlığı Hizmetiyle Hastaların Hayatını Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Evde Diş Sağlığı Hizmetiyle Hastaların Hayatını Kolaylaştırıyor

Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Evde Diş Sağlığı Hizmetiyle Hastaların Hayatını Kolaylaştırıyor

Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli bir ekip, evde diş sağlığı hizmetiyle yatağa bağımlı hastaların tedavilerini gerçekleştiriyor. Yatağa bağımlı, kronik hastalığı olan ve yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti veren ekip, muayene, diş çekimi, protez tamiri gibi hizmetleri sunuyor. Hastaların geri dönüşleriyle mutlu olan ekip, devlet ve millete dua eden hastalarının memnuniyetini dile getiriyor.

10.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:43
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Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi ve teknikerlerden oluşturulan ekip, evde diş sağlığı hizmetiyle yatağa bağımlı hastaların hayatını kolaylaştırıyor.

Ekip, kent merkezi ve köylerde kendilerinden diş sağlığı hizmeti talep eden vatandaşları ziyaret ediyor. Evde tedavisi mümkün olan hastaların diş tedavileri gerçekleştiriliyor.

Diş hekimi Adem Çelik, gazetecilere, yaklaşık 11 yıldır evde sağlık hizmetlerinde görev aldığını söyledi.

Genellikle hastaneye gelmekte güçlük çeken hastalara evlerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini kaydeden Çelik, "Yatağa bağımlı, yürüyemeyen, cihaza bağlı hastalarımız, kronik hastalıkları olan, kanser hastalarımız, 80 yaş üzerindeki bütün hastalara evde sağlık hizmeti verebiliyoruz. İlk kez bize başvuracak hastalarımız çağrı merkezine talep bildiriyor. 24 saat içerisinde il merkezi ve köylerdeki hastalarımızı ziyaret ediyoruz." dedi.

Verilen hizmetlerden bahseden Çelik, "Muayene, diş çekimi, ilaç yazımı, sabit ya da hareketli protez, porselen kaplamalar, dolgu, kanal tedavisi gibi hizmetleri verebiliyoruz. Protez tamiri, diş ilavesi, kroşe tamiri gibi hizmetleri de verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş hekimi olarak geri dönüşlerden çok mutlu olduklarını ifade eden Çelik, "Hastalarımızın 'Allah razı olsun' demeleri bizler için yetiyor. Bütün yorgunluğumuz üzerimizden gitmiş oluyor. Hastalarımız, devletimize ve milletimize bu hizmet için dua ediyorlar. Ben de evlerinde hastalarımıza hizmet verdiğim için çok memnunum." diye konuştu.

Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi hemşiresi Nimet Özbay Karaoğlu da Arız köyündeki Mahiye Simsar'ı ziyaret ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Teyzemizin evi yıkılmak üzere, valiliğimiz ev yaptırmak istedi, o istemedi. 'Ne kadar yaşayacağım belli değil, devletimiz borca girmesin' dedi. Bizleri en çok mutlu eden hastalarımızın bir duası, mutluluğu, bizlere teşekkür etmesi, Mahiye teyzemiz kedileriyle birlikte tek başına kalıyor, birde biz varız artık. Bizlere her zaman dua ediyor, bizlerde teyzemizin dişlerini çok güzel yaptık ve şu anda kullanıyor."

Evinde yaklaşık 2 yıldır diş hizmeti alan Arız köyünde yaşayan Mahiye Simsar (81) ise yalnız yaşadığını belirterek, "Gençliğimde ön dişlerim apse yaptı ve hastalandım. Cahillik edip gidip dişlerimi çektirdim. Ondan sonra diğer dişlerimde de başladı rahatsızlık. Beni ziyaret edip, dişlerime bakıyorlar, evime kadar geliyorlar, hepsinden Allah razı olsun, güç, kuvvet versin. Eğer doktor evime gelmeseydi ben hastaneye gidip tedavi olamazdım." dedi.

Musa Üstün (49) de "1998 yılında kaza yaptım. 25-26 yıldır yatalak hastayım. Dişlerimde bir problem olduğu zaman evde diş sağlığı merkezini arıyorum. Çağrı merkezini arayınca bana dönüş yapılıyor. Hangi günlerde müsaitseniz diye soruyorlar, müsait olduğumuz gün gelip evimizde dolgu ya da diş tedavisi yapıyorlar. Eğer onlar eve gelmeselerdi benim hastaneye gitme imkanım ne yazık ki yok. Doktorun evime kadar gelmesi ve beni muayene etmesi benim için çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Evde Diş Sağlığı Hizmetiyle Hastaların Hayatını Kolaylaştırıyor - Son Dakika

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