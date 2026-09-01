Kastamonu Bozkurt'ta 3 yıllık yapışkan tuzak uygulamasıyla kestane gal arısı mücadelesinde meyve oluşumu artmaya başladı - Son Dakika
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Kastamonu Bozkurt'ta 3 yıllık yapışkan tuzak uygulamasıyla kestane gal arısı mücadelesinde meyve oluşumu artmaya başladı

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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ormanlarında gal arısı zararlısına karşı yürütülen mücadelede olumlu sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki kestane ormanlarında üç yıldır süren yapışkan tuzak uygulamalarının ardından ağaçlarda meyve oluşumunun artmaya başlaması, çalışmaların başarılı olduğunu gösterdi. Kestane ormanlarının sağlığının korunması ve verimliliğin artırılması amacıyla mücadelenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

Kastamonu'da kestane ormanlarında gerçekleştirilen gal arısı mücadelesinin olumlu sonuç verdiği bildirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gal arısı zararlısı ile yapılan mücadelede önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi.

Kestane zararlıları ile mücadelenin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü Bozkurt Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bulunan kestane ormanlarında, kestane ağaçlarının önemli zararlılarından biri olan gal arısına karşı yürütülen mücadele çalışmalarında sevindirici sonuçlar alınmaya başlandı. Kestane gal arısıyla mücadele kapsamında üç yıldır sürdürülen yapışkan tuzak uygulamalarının ardından, kestane ağaçlarında meyve oluşumunun artmaya başlaması çalışmaların olumlu sonuç verdiğini gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Kestane ormanlarının sağlığının korunması, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada, yapılan mücadele çalışmalarının kestane ormanlarının gelişimine olumlu katkı sağlaması ve yeniden meyve oluşumunun gözlemlenmesi, bölgede yürütülen ormancılık faaliyetleri açısından memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Bozkurt'ta 3 yıllık yapışkan tuzak uygulamasıyla kestane gal arısı mücadelesinde meyve oluşumu artmaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta 3 yıllık yapışkan tuzak uygulamasıyla kestane gal arısı mücadelesinde meyve oluşumu artmaya başladı - Son Dakika
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