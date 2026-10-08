Kastamonu Çatalzeytin\'de 300 sülün, azalan popülasyonu desteklemek için doğaya salındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik mücadele kapsamında doğaya 300 sülün salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen program kapsamında 300 sülün doğaya bırakıldı.

Doğaya bırakılan sülünlerle azalan sülün popülasyonunun desteklenmesi hedefleniyor.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık, burada yaptığı konuşmada, çalışmanın biyolojik mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bu hafta kent genelinde 900 sülünün doğaya salımının gerçekleştirildiği bildirildi.