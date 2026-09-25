Kastamonu cinayet davasında savcı haksız tahrik istedi, sanık tutuklu kaldı

Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ş.K. ile taraf avukatları katıldı.

Ş.K, duruşmadaki savunmasında, kendisini sözlü olarak ifade edemediği için yazılı savunmasını mahkemeye gönderdiğini belirterek, savunmasını tekrar ettiğini söyledi.

Mütalaayı kabul etmediğini dile getiren Ş.K, "Ailem paramparça oldu. Bu yaşıma kadar kimseyle tartışmam, kavgam olmadı." ifadesini kullandı.

Maktulün annesi H.A. ise olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğini öne sürerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün kardeşi Y.T. de olayın kasıtlı ve planlı gerçekleştirildiğini iddia ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talebi üzerine Ş.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F. bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.