Kastamonu\'da 100. Yaş Kutlaması

06.03.2026 15:03
Atiye Oğuzbalaban, 100. yaşına girdiği doğum gününde kutlama yapıldı ve duygusal anlar yaşandı.

Kastamonu'da 100. yaşına giren Atiye Oğuzbalaban'ın doğum günü kutlandı.

Daday ilçesinde 5 Mart 1926'da dünyaya gelen Oğuzbalaban, önce tek çocuğu olan kızı Hacer'i, ardından eşi Sadık'ı kaybetti.

Dört çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Oğuzbalaban, 20'li yaşlarında vefat eden anne ve babasının ardından diğer kardeşleriyle de yakından ilgilendi.

En küçük kız kardeşi de yaklaşık bir ay önce vefat eden Oğuzbalaban, Hepkebirler Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde yemeğini yapıp günlük işlerini yerine getiriyor, yeğeni Sinan Oğuzbalaban'ın desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün, Oğuzbalaban'ı evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette, 100'üncü yaşını kutlayan Atiye nineye pasta üfletilerek hediye verildi.

Doğum gününde yapılan ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Oğuzbalaban, günlük hayatını evin içinde kendine bulduğu işlerle geçirdiğini söyledi.

Oğuzbalaban, "Yemek yapabiliyorum biraz, yavaş yavaş. Dört kardeşin en büyüğü benim. Hem annelik yaptım kardeşlerime hem babalık. En sona ben kaldım. Gençler hayatın kıymetini bilsinler, sağlıklarını düşünerek öyle yaşasınlar." dedi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Tokgöz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant da yer aldı.

Kaynak: AA

