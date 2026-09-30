Kastamonu'da 120 kediye bakan Emine Sağlıklı, kanseri kedilerle atlattığını düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da 120 kediye bakan Emine Sağlıklı, kanseri kedilerle atlattığını düşünüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu\'da 120 kediye bakan Emine Sağlıklı, kanseri kedilerle atlattığını düşünüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Emine Sağlıklı, gündelik işlerde çalışarak 120 kedinin bakımını üstleniyor. 2023'te rahim kanserine yakalanan Sağlıklı, kedilerinin en büyük motivasyonu olduğunu ve kanseri onlar sayesinde atlattığını düşündüğünü belirterek mama ile kısırlaştırma desteği istiyor.

Kastamonu'da yaşayan Emine Sağlıklı, gündelik işlerde çalışarak 120 kedinin bakımını üstleniyor.

İstanbul'da yaşarken 2022 yılında 50 kedisiyle memleketi Kastamonu'nun Emirler köyüne gelen Sağlıklı, evinin hemen yanına kediler için barınaklar yaptı. Çevredeki kedilerin de gelmeye başlamasıyla kedi sayısı bir anda 120'ye çıkan Sağlıklı, kedilerin mama ve sağlık harcamalarını karşılayabilmek için tarla ve gündelik işlerde çalışmaya başladı.

Yalnız yaşayan Sağlıklı, çalışarak kazandığı paralarla kedilerinin yaşamını sürdürmesi için mücadele ediyor.

Sağlıklı, AA muhabirine 2014 yılından beri çok sayıda sahipsiz hayvana baktığını söyledi.

Köyünde kedilere bakarken 2023 yılında rahim kanserine yakalandığı için tedavi amacıyla 50 kedisiyle tekrar İstanbul'a döndüğünü anlatan Sağlıklı, "Rahim kanseri oldum. 2,5 yıl kadar kemoterapi, akıllı ilaç, radyoterapi aldım. Bir tane can arkamda bırakmadım. Bu çocuklarım bana o süreçte en büyük motivasyon oldu. En büyük destekçilerim oldu. Ben de bunların vesilesiyle kanseri atlattığımı düşünüyorum ve bu çocuklarıma ben arkamı dönmek istemiyorum." dedi.

Tedavisinin ardından kedilerini de yanına alarak yeniden Kastamonu'ya döndüğünü, kedilerin sayısının zamanla arttığını belirten Sağlıklı, şöyle konuştu:

"Şu anda bahçemde hepsine bakmaya çalışıyorum. Onlara vefa borcum var. Benim normalde 50 tane kedim var. İşte sonradan içlerine katılanlar, doğum yapıp burada büyüyen bebekler, hastalanıp tedavi ettirdiklerim, kapıma bırakılanlar derken sayı kat ve kat artıyor. 120 canın karnını doyuruyorum. Ayda 13-14 paket mama tüketiyorum. Bu canların hepsi sokaktan yaralı, yavru ve hastayken bulup tedavi ettirdiğim canlar. Hiçbiri özel olarak aldığım bir can değil. Hepsi sahipsiz ve bakıma muhtaç olan canlar. Onlar için evimin bahçesinin çeşitli yerlerine yaşam alanları kurmaya çalıştım. Yerimiz küçük, sayı da fazla olduğu için bir yandan da hastalıklarla uğraşıyoruz. Saldırgan köpekler zarar verdiği için dışarı salamıyorum."

"Onlarla ilgilendiğim için tüm yakınlarım uzaklaştı benden"

Bahçeyi geniş bir yaşam alanına dönüştürmek istediğini dile getiren Sağlıklı, "Kedilerin bakımlarını yapmak için günlük işlere gidiyorum. Temizlik, çapa, sarımsak, ahır işleri yapıyorum. Onlara bu şekilde bakabiliyorum. Ama tek başıma maalesef ki yetemiyorum. Canları sevdiğim ve onlarla ilgilendiğim için tüm yakınlarım uzaklaştı benden." ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerden destek beklediğini belirten Sağlıklı, "Benim can dostlarım için hayırseverlerden mama desteği rica ediyorum. Canlara baktığımı duyanlar, bir yandan da hasta canları bırakıyorlar. Sayı her geçen gün artıyor. Klinik borçlarım had safhaya ulaştı. Kısırlaştırma yaptırmamız gerekiyor, yaptırmadıkça çoğalıyor. Bu konularda yetkililerden de destek bekliyorum." dedi.

"Kedilere adadı hayatını"

Sağlıklı'nın komşusu Tuğba Atlamaz ise Emine Sağlıklı'nın hayatını kedilere adadığını ifade ederek, "Kedilerle uğraşıyor, gündeliğe gidiyor. Sarımsak işine, çapaya, ev temizliklerine. Kedilere adadı hayatını. 120'den fazla kedisi var. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm mücadelesi." diye konuştu.

Kaynak: AA
Hayvan HaklarıKastamonuGüncelSağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak’ta 12 yıllık dönem sona erdi ABD askerleri çekiliyor Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor
Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:43:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 120 kediye bakan Emine Sağlıklı, kanseri kedilerle atlattığını düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei