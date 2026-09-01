Kastamonu\'da 13 kilo kıyılmış tütün ve 10 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 gözaltı

Kastamonu'da kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 9 bin 160 tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 sigara sarma aparatı ve 10 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.