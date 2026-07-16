Kastamonu’da 15 Temmuz Anma Programları - Son Dakika
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Kastamonu’da 15 Temmuz Anma Programları

Kastamonu’da 15 Temmuz Anma Programları
16.07.2026 00:40
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Kastamonu'nun Hanönü ve Tosya ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Programda saygı duruşu, Kur'an tilaveti, dua, konuşmalar ve ilahiler yer aldı.

Kastamonu'nun Hanönü ve Tosya ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Kaymakam Hüseyin Remzi Konak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz konuşması izlendi.

Tosya Müftülüğü Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu ile Tosya Hamza Baba Kur'an Kursu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.

Hanönü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu.

Kaymakam Alper Uslu, konuşmasında, hain darbe girişiminin yaşandığı gece milyonlarca vatandaşın tek yürek olduğunu söyledi.

İlahilerin okunmasının ardından 15 Temmuz sinevizyon gösterimi izlendi.

Programa Belediye Başkanı Metin Yamalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu’da 15 Temmuz Anma Programları - Son Dakika

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