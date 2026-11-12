Kastamonu'da 15 yaşındaki kızın ölümü davasında sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Kastamonu'da 15 yaşındaki kızın ölümü davasında sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı

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Kastamonu'da 15 yaşındaki kızın ölümü davasında sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulundan kusur raporu alınmasına ve adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı 4 Şubat 2027'ye erteledi.

Kastamonu'da 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sürücü, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan F.N.V. Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ölen çocuğun annesi Esin Terzi Pehlivanlı, babası Alp Pehlivanlı ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık F.N.V, savunmasında, kaza anında internet ya da telefon kullanmadığını belirterek, "Oradan neredeyse 1,5 senedir geçmiyordum. Kavşak olduğunu bilmiyordum. Tabelayı da görmedim. Hakkımdaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

F.N.V, anne Esin Terzi Pehlivanlı'nın "Kusurunun olmadığına inanıyor musun?" sorusu üzerine ise "Evet, bir kusurumun olmadığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Esin Terzi Pehlivanlı, olayla ilgili gerekli hassasiyet ve incelemenin yapılmadığını iddia ederek, "Sürücü hızlı gidiyordu. Kızımın hayatını kaybettiği yer bir kavşaktır, durak alanıdır. İddianame bugünkü yol şartlarını yansıtmamaktadır. Ben ölümü kabul ederim ama benim kızım eceliyle ölmedi. Kızımın üzerine göktaşı düşmüş gibi davranılmasını kabul etmiyorum. Davanın açılması için ben ve eşim, tırnaklarımızla kazıyarak dedektif gibi çalıştık. Bu dava aydınlansın. Teknik üniversiteden genişletilmiş rapor talep ediyorum." diye konuştu.

Baba Alp Pehlivanlı ise projeksiyon cihazı ile olay yerini, kaza anını ve yaptığı incelemeleri anlattı.

Kızının geri gelmeyeceğini dile getiren Pehlivanlı, "Benim derdim toplumun çocukları yollarda rahat gezsin. Başka birinin çocuğu ölmesin." dedi.

Pehlivanlı, sürücünün kaza sırasında 95 kilometre hızla seyrettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulundan tarafların kusuruna ilişkin mukayeseli rapor alınmasına ve sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2027'ye erteledi.

Aile duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı

Ailenin yakınları, duruşma öncesinde ve sonrasında ellerindeki pankartlarla adliye önünde bir araya geldi.

Anne Esin Terzi Pehlivanlı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tekrar keşif yapılmasını istediklerini belirterek, "Kızım eceliyle ölmedi. Yüzde 100 Yağmur Pehlivanlı kusurlu denildiğinde beynimden vurulmuşa döndüm. Hızlı gitmese, trafik kurallarına uysa bu olmazdı." diye konuştu.

Alp Pehlivanlı ise 25 yıllık doktor olduğunu, 15 yılını acil servislerde geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastaneye gittiğimde birçok şeyin bitmiş olduğunu anladım. Yeniden keşif ve iddianamenin iadesi isteklerimiz reddedildi. Aynı bilinmeyenlerle aynı şüphelerle farklı sonuç elde edebilir misiniz? Bu raporu tekrar keşif yapılmadan göndermenin manası yok. Raporun sonuç kısmını okuyor herkes. Bu kararları alırken çocuklarınızın resmi masanızda olsun. Taleplerimiz kabul edilmedi. Umarım bu yanlıştan dönülür. Benim kızım gelmeyecek. Benim derdim sizlerin çocukları. Bir sonraki sizin çocuğunuz olmasın. Bu ülkede her gün 3-4 çocuk trafik kazasında yolu geçmeye çalışırken ölüyor."

Ailenin avukatları Gökhan Işık Ulutaş ve Hakan Marangoz da yeniden keşif yönündeki taleplerinin reddedildiğini ancak sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Olay

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos 2025'te yolun karşısına geçmeye çalışırken F.N.V. idaresindeki otomobilin çarptığı Yağmur Pehlivanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan F.N.V. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sanık F.N.V. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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