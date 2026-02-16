Kastamonu'da 169 İmam İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu'da 169 İmam İçin Tören Düzenlendi

Kastamonu\'da 169 İmam İçin Tören Düzenlendi
16.02.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet Akademisi mezunları için Kastamonu'da düzenlenen törende, imamlar tebrik edildi.

Diyanet Akademisi 3. dönem mezunlarından Kastamonu'ya atanan 169 imam için tören düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Vekili Ahmet Atılkan, göreve başlayacak olan din görevlilerini tebrik etti.

İmamlara sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı geçirmelerini dileyen Atılkan, "Sizler bugünden sonra iki kimliği temsil ediyorsunuz. Bunlarda birisi Türkiye Cumhuriyeti kamu görevlisi olma kimliği. Diğer kimliğiniz ise yüce dinimiz İslam'ı temsil kimliği. Her iki kimliği de layıkıyla yerine getirmeyle ilgili gerekli eğitimleri aldınız. Üstlenmiş olduğunuz bu iki temsil konusundaki sorumluluğunuzu layıkıyla yerine getireceğinize yönelik inancımız tam." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun çok geniş ve zor bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Göreve başlayacak olan imamların gidecekleri yerlerde heyecanla beklendiğini ifade eden Ekmekci, "Gittiğiniz yerlerde sadece camideki bir imam hatip değilsiniz, yaşlıların evlatları, gençlerin kardeşleri, ağabeyleri, rol modelleri o köyün, o ilçenin, o halkın önderi konumundasınız. Yeri geldiğinde ara bulucusunuz, yeri geldiğinde uzlaştırmacısınız yani sizden beklenti çok yüksek. Bu kadar güzel bir eğitim ve öğretimden sonra bu kadar güzel son derslerden sonra gittiğiniz yerlerde çok faydalı olacağınıza yürekten inanıyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya da imamlara dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarı ve önerilerde bulunarak şunları söyledi:

"Hergün Diyanetle ilgili bir haber yapılır, diyanet kötülenir. Bazı basın kurumlarında özel Diyenetle ilgili haber yapacak, bir yanlış bulmak için hazırlık yapan özel muhabir var. Tabiki biz eleştirilelim, eleştiriden kaçmıyoruz. Ama yalan yanlış haberlerle iftiralarla Diyanete karşı olumsuz düşünceler oluyor. Bunlar hep bilinçli yapılıyor. Ama siz bunlara aldanmadan Kur'an ahlakı üzerine peygamber efendimizin ahlakı üzerine çalıştığınız zaman bu milletin kalbinde olacaksınız, gönlünde olacaksınız." diye konuştu."

İl Müftüsü Bekir Derin ise imamların ciddi anlamda eğitim gördüklerini ifade ederek göreve başlayacak imamları tebrik etti.

Göreve başlayacak imamların üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Derin, "Giymiş olduğumuz cübbe ve sarığın ne demek olduğunu sizler idrak ediyorsunuz, etmek durumdasınız." diye konuştu.

Programa, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu başkanları ile göreve başlayacak 169 imam katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Kastamonu, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 169 İmam İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Aleksei Navalny’nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
22:34
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil 3. hocayı da gönderdiler
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 23:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 169 İmam İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.