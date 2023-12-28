Kastamonu\'da 19 firari hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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