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Kastamonu'da 216 üniversite öğrencisinin gıda zehirlenmesi tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 216 üniversite öğrencisinin gıda zehirlenmesi tedavisi tamamlandı

Kastamonu'da bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan 216 üniversite öğrencisi, tavuk tantuni yedikten sonra gıda zehirlenmesi geçirdi. Öğrenciler, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi ve şu anda durumları iyi. Olayla ilgili inceleme ve araştırmalar devam ediyor.

Kastamonu\'da 216 üniversite öğrencisinin gıda zehirlenmesi tedavisi tamamlandı
16.01.2024 - 22:07,
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Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 216 üniversite öğrencisinin tedavisi tamamlandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yurt idaresine başvurdukları hatırlatıldı.

Yurt idaresinin de öğrencileri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirdiğinin belirtildiği açıklamada, "Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 216 öğrencimizin ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde tavuk tantuni yiyen öğrencilerde dün sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlamış, öğrenciler tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da 216 üniversite öğrencisinin gıda zehirlenmesi tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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