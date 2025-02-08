Kastamonu'da 218 Köy Yolu Kapandı

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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 218 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle Abana'da 7, Ağlı'da 1, Azdavay'da 15, Bozkurt'ta 23, Cide'de 8, Çatalzeytin'de 35, Devrekani'de 27, Doğanyurt'ta 14, İnebolu'da 34, Küre'de 20, Pınarbaşı'nda 15 ve Şenpazar'da 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.