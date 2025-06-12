Kastamonu'da 4 gün süren 95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 gün süren 95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi

12.06.2025 20:03
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Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı.

İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüş, Kastamonu'da sona erdi. Yürüyüşü tamamlayanlar Kışla Parkı'nda karşılandı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı. Daha sonra en genç, en tecrübeli ve yürüyüş liderine takım sertifikaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Tarihin en anlamlı yürüyüşlerinden birini tamamlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Kuşcu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sadece bir hatıra değil, bir milletin onuru, kararlılığı ve vatan aşkının adımlara dökülmüş halidir. Bu yürüyüş, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun şahdamarı olan İnebolu-Kastamonu hattında cephanelerin yağmur çamur demeden, kağnılarla cepheye taşındığı o destansı yolculuğun izinde atılmıştır. Her adımda bizlere bu milletin nasıl yeniden ayağa kalktığını, nasıl dirildiğini, nasıl küllerinden doğduğunu hatırlatmıştır." dedi.

Kastamonu halkının bu vatanın bağımsızlığı için varını yoğunu ortaya koyduğunu dile getiren Kuşcu "Kastamonu tarihe altın harflerle yazılmış bir şehir olmuştur. Burada sadece erkekler değil, kadınlar da cepheye cephane taşımış, analar bir elinde bebek, diğer elinde vatan meşalesiyle mücadeleye koşmuştur. İşte bu toprakların bağrından çıkan bir kahraman, Şerife Bacı. Kucağında bebeğiyle, kağnısında cephane taşıyan bu yiğit Türk kadını, Kastamonu Kışlası önünde donarak şehit oldu ama cephaneyi ıslatmadı. O gün donan bedeniyle değil, direnişiyle tarihe geçti." diye konuştu.

Türk kadınının Türk milletinin şerefi ve gücü olduğunu vurgulayan Kuşcu, "Biz bu yolu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, gençliğe duyulan büyük güven ve inançla yürümeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde tarihini bilen, kültürüne sahip çıkan, ahlaklı ve güçlü bir gençlik için her alanda büyük adımlar atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sadece sporla değil, tarih, kültür, bilinç ve değerlerle bezenmiş bir gençlik için Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenliyor." ifadelerini kullandı.

Program, Kastamonu Atabeygazi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile son buldu.

Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'dan gelen Ayla Akın, 95 kilometrelik yürüyüşe 9 aylık Toy Poodle cinsi "Heaven" isimli köpeğiyle katıldı. "Heaven", yürüyüş güzergahını diğer yürüyüşçülerle birlikte geçti.

Akın, yürüyüş boyunca, "Heaven"in katılımcıların maskotu gibi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da 4 gün süren 95 kilometrelik 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' sona erdi - Son Dakika

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