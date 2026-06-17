Kastamonu'da 58 İnternet Sitesine Erişim Engeli

Kastamonu'da 58 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

Yapılan çalışma kapsamında dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen içerikler tespit edilen 58 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.