Kastamonu'da 60 Yıldır Fidan Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da 60 Yıldır Fidan Üretimi

Kastamonu\'da 60 Yıldır Fidan Üretimi

Daday Fidanlık Şefliği, 60 yıldır ülkenin çeşitli bölgeleri için fidan üretiyor.

16.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliğinde 60 yıldır üretilen fidanlar, ülkenin farklı bölgelerinde "Yeşil vatan"a katkı sağlaması için kullanılıyor.

Kentte 1962 yılında kurulan Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliği, 1964'te fidan üretimine başladı.

Şeflikte 60 yıldır elma, erik, badem, alıç, ahlat, Türk fındığı, sarıçam, karaçam, Toros sediri ile tıbbi aromatik türlerden ada çayı, ekinezya, lavanta ve biberiye gibi türlerin fidanları üretiliyor.

Fidanlık şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, AA muhabirine, fidanlıkta sivri kültür ve geniş yapraklı ağaçların fidanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Kastamonu'da Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı üç fidanlık şefliği olduğunu belirten Kayacık, "Kastamonu'da üç fidanlıkta yıllık 1 milyon 150 bin fidan üretilmektedir. Bu yıl bunun 400 binini Daday Fidanlığı olarak 300 dönüm arazide biz gerçekleştiriyoruz." dedi.

Fidan üretiminde önce tohumları hazırladıklarını anlatan Kayacık, "Sivri kültür ve ağaçlandırma ihtiyacını karşılamak üzere yapraklı türlerden elma, erik, badem, alıç, ahlat ve Türk fındığı gibi türlerin tohum toplama sahalarından tohum toplamasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bunların etli meyvelerinden tohumlarını ayırıyoruz. Tohumları ekime uygun hale getiriyoruz." diye konuştu.

Hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidan üretiliyor

Ardından ekim yapılacak alanı hazırladıklarını dile getiren Kayacık, şöyle devam etti:

"Traktörlerle toprağımızı işledikten sonra çıplak köklü ekim için toprağı hazır hale getiriyoruz. Buna yastık ekimi diyoruz. Yastıkları çizdikten sonra çizgilere tohumları ekiyoruz. Üzerine verimli toprak dediğimiz humusu döküp, silindirle sıkıştırıyoruz. Bu sene bu yastıklara elma, erik, alıç, badem, Türk fındığı tohumlarını ektik. Bunların vejetasyon dönemi bittiğinde sökümünü yapıp işletmelere teslim ediyoruz. "

Kayacık, ürettikleri fidanları Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerine işaret ederek, "1964 yılından beri fidanlığımızda fidan üretim çalışmaları devam etmektedir. Amacımız Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlüklerinin fidan ve tohum ihtiyacını karşılamak. Bunun için hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidan üretimleri olmakta. Bunları sivri kültür ve ağaçlandırma sahalarına dikimlerini yapmak üzere işletmelerimize teslim ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, kastamonu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Daday, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 60 Yıldır Fidan Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:01 Ahu Tuğba’nın kesin ölüm nedeni belli oldu Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
15:09 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 13:01:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 60 Yıldır Fidan Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.