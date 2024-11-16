Kastamonu\'da 60 Yıldır Fidan Üretimi

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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliğinde 60 yıldır üretilen fidanlar, ülkenin farklı bölgelerinde "Yeşil vatan"a katkı sağlaması için kullanılıyor.

Kentte 1962 yılında kurulan Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliği, 1964'te fidan üretimine başladı.

Şeflikte 60 yıldır elma, erik, badem, alıç, ahlat, Türk fındığı, sarıçam, karaçam, Toros sediri ile tıbbi aromatik türlerden ada çayı, ekinezya, lavanta ve biberiye gibi türlerin fidanları üretiliyor.

Fidanlık şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, AA muhabirine, fidanlıkta sivri kültür ve geniş yapraklı ağaçların fidanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Kastamonu'da Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı üç fidanlık şefliği olduğunu belirten Kayacık, "Kastamonu'da üç fidanlıkta yıllık 1 milyon 150 bin fidan üretilmektedir. Bu yıl bunun 400 binini Daday Fidanlığı olarak 300 dönüm arazide biz gerçekleştiriyoruz." dedi.

Fidan üretiminde önce tohumları hazırladıklarını anlatan Kayacık, "Sivri kültür ve ağaçlandırma ihtiyacını karşılamak üzere yapraklı türlerden elma, erik, badem, alıç, ahlat ve Türk fındığı gibi türlerin tohum toplama sahalarından tohum toplamasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bunların etli meyvelerinden tohumlarını ayırıyoruz. Tohumları ekime uygun hale getiriyoruz." diye konuştu.

Hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidan üretiliyor

Ardından ekim yapılacak alanı hazırladıklarını dile getiren Kayacık, şöyle devam etti:

"Traktörlerle toprağımızı işledikten sonra çıplak köklü ekim için toprağı hazır hale getiriyoruz. Buna yastık ekimi diyoruz. Yastıkları çizdikten sonra çizgilere tohumları ekiyoruz. Üzerine verimli toprak dediğimiz humusu döküp, silindirle sıkıştırıyoruz. Bu sene bu yastıklara elma, erik, alıç, badem, Türk fındığı tohumlarını ektik. Bunların vejetasyon dönemi bittiğinde sökümünü yapıp işletmelere teslim ediyoruz. "

Kayacık, ürettikleri fidanları Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerine işaret ederek, "1964 yılından beri fidanlığımızda fidan üretim çalışmaları devam etmektedir. Amacımız Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlüklerinin fidan ve tohum ihtiyacını karşılamak. Bunun için hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidan üretimleri olmakta. Bunları sivri kültür ve ağaçlandırma sahalarına dikimlerini yapmak üzere işletmelerimize teslim ediyoruz." diye konuştu.