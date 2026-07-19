Kastamonu'da 75 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Danışmend Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Melahat Aknar'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Aknar'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aknar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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