Kastamonu'da 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla, belirlenen 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı.

Operasyonlarda, birer ruhsatsız tabanca ve tüfek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 410 sigara sarma kağıdı, 80 litre etil alkol, kaçak 40 telefon şarj adaptörü ve 161 şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.