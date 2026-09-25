Kastamonu'da 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da kaçakçılıkla mücadelede 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 29 kilogram kıyılmış tütün, 80 litre etil alkol ile kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi; 13 şüpheli emniyete götürüldü.
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla, belirlenen 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı.
Operasyonlarda, birer ruhsatsız tabanca ve tüfek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 410 sigara sarma kağıdı, 80 litre etil alkol, kaçak 40 telefon şarj adaptörü ve 161 şarj kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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