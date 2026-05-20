Kastamonu'da Ahır Çöktü: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

20.05.2026 13:11
Kastamonu'da çöken ahırın enkazında kalan Fatma Demir hayatını kaybetti, birçok hayvan telef oldu.

Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde Zeki Demir'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Zeki Demir'in eşi Fatma Demir, ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göçüğün meydana geldiği ahırda 15 büyükbaş ile 100'den fazla küçükbaş hayvan olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 büyükbaş ile 50'den fazla küçükbaş hayvan, enkaz altında telef oldu.

Köydeki vatandaşlardan Bayram İnce, gazetecilere, Zeki Demir'in akrabası olduğunu belirterek, "Yaralıyı çıkardık. Hayvanlarının ölüsünü, sağlamını çıkardık. Bir buzağı ölmüş, gerisini kurtardık. Ahır üç katlı ahşap bina. Çürüdüğü için göçmüş. 50'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

