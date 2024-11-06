Kastamonu'da Ahşap Akıl Oyunları Sergisi Öğrencileri Buluşturdu - Son Dakika
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Kastamonu'da Ahşap Akıl Oyunları Sergisi Öğrencileri Buluşturdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 'Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi', öğrencilere hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunarak yoğun ilgi gördü. Etkinlik, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

06.11.2024 19:21
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Öğrenciler ahşap akıl oyunları ile hem eğlendi hem öğrendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen "Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" üçüncü kez kapılarını açtı. Öğrenciler ahşap zeka oyunları ile hem öğrendi hem eğlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" düzenlendi. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen serginin açılışı, Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe protokol üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve öğrenciler katıldı.

Özellikle çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan sergi, strateji oyunları ve el sanatları ürünleriyle ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Taşköprü Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 8 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Serginin açılış programında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, serginin öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunduğunu belirtti.

Programda konuşan Başkan Arslan, "Kaymakamımız ve ilçe protokolümüzle birlikte çocuklarımızın zeka gelişimleriyle ilgili oyun faaliyetlerinin üçüncüsünü, geçmişte başladığımız ama bu yıl düzenlediğimiz çocuk oyunları etkinliğini açmış bulunuyoruz. Gençlerimizin daha çok okul eğitimlerinin yanı sıra bu tarz etkinliklerle ya da zeka oyunlarıyla buna benzer çeşitli kültürel etkinliklerle birlikte daha eğitimi bütünselleşmiş hale hazırlama noktasında katkı verme adına Taşköprü Belediyesi olarak faaliyet içerisine girdik ve bu etkinliği düzenledik. Bunu değişik alanlarda kültürel faaliyetleri geliştireceğiz ve çocuklarımızın kültürel anlamda da yetişmelerine de katkı vermiş olacağız" diye konuştu.

Öğrencilerin geleceğe güvenle hazırlanması için bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Arslan, "Tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ise, etkinlikte yaptığı açıklamada, böylesine keyifli bir ortam sunan Taşköprü Belediyesi'ne teşekkür ederek öğrenciler için eğlenceli bir hafta olmasını diledi.

Kaymakam Demirbağ, kültürel etkinlikler noktasında Taşköprü'ye çok daha iyi bir noktaya taşımak için el birliğiyle gayret ettiklerini ifade ederek, "Daha ilerleyen dönemlerde yazar atölyeleri kurulacak. Öğrencilerimiz yazarlarla buluşacak. Bu tarz faaliyetlerimizi arttırarak daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Programda Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile birlikte 9 taş oyunu oynadılar. Ayrıca sergide Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından öğrencilere ahşap oyuncaklar dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Ahşap Akıl Oyunları Sergisi Öğrencileri Buluşturdu - Son Dakika

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