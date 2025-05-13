Kastamonu'da Ailemle Özel Anlar Etkinliği

Kastamonu'da düzenlenen "Ailemle özel anlar etkinliği" kapsamında hem aileler hem de özel gereksinimli bireyler doyasıyla eğlendi.

Engelliler Haftası kapsamında İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, aileler özel gereksinimli çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu üyesi öğrenciler, özel bireylerle yüz boyaması yaptı.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin, AA muhabirine, çok güzel bir etkinlikte hem aileleri hem de evlatlarını bir araya getirdiklerini kaydetti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kesgin, "Bu seneyi, Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde okulumuzda aile yılına özel alarak 'ailemle özel anlar' etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Kesgin, "Velilerimizle beraber oyunlar oynandı. Değişik sportif faaliyetler yaptık. Okulumuzun atölyelerini, çalışmalarını çocuklarımızla beraber misafirlerimize gezdirdik. İlimizin müzik öğretmenleri ve müzisyenlerinin seslendirdiği müzikleri dinledik. Özel bireylerimiz şarkılar söyledi. Onların sergilediği müziklerle oyunlar oynadık, halay çektik. Öğrencilerimizle, velilerimizle daha güçlü olduğumuzu konuklarımıza göstermiş olduk." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Milli Eğitim Şube Müdürü Gülseren Ambarcı, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve aileler katıldı.