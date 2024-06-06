Kastamonu'da Ambulansın Camını Kıran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Ambulansın Camını Kıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Ambulansın Camını Kıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da bir ambulansın camını kıran şüpheli, görevlilere saldırmaya çalıştı. Zanlı gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü, şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek suçluların cezalandırılması için gerekenin yapılacağını söyledi.

06.06.2024 11:47
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Kastamonu'da, ambulansın camını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine gittiği adreste kavgada yaralanan bir kişiyi hastaneye götüren sağlık ekibinin bulunduğu ambulansın önünü kesen şüpheli, demir çubukla aracın camlarını kırarak görevlilere saldırmaya çalıştı.

Şikayet üzerine zanlı gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezinde acil sağlık hizmetlerinde görevli ambulansta bulunan 3 personelin, hastalarını ambulansla götürdükleri sırada yolları kesilmek suretiyle fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

Sağlık başta olmak üzere her alanda şiddetin karşısında yer aldıklarını vurgulayan Derdiyok, "Bu anlayışla bu tür kabul edilemez olayların bir daha yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Olayın hukuki takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Ambulansın Camını Kıran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Ambulansın Camını Kıran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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