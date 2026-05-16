Kastamonu'da Anne Adaylarına Ebe Desteği

16.05.2026 14:01
Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Gebeye Bir Ebe Projesi' ile Kastamonu'da anne adaylarına kapsamlı destek sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe Projesi" kapsamında Kastamonu'da görevlendirilen koordinatör ebeler, anne adaylarını doğuma hazırlıyor.

Kastamonu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli koordinatör ebeler tarafından anne adaylarına gebelikten doğuma, lohusalıktan bebek bakımına kadar geniş kapsamlı destek sağlanıyor.

Uzman ebeler tarafından yürütülen uygulamada, gebeler ve yeni anneler düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Özellikle ilk gebeliği olan ve ev ziyareti talep eden anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri de gerçekleştiriliyor.

Kastamonu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan ebe Neslihan İdrisoğlu, gazetecilere, gebeliğin yalnızca biyolojik değil, psikolojik ve sosyal yönleri bulunan bütüncül bir dönem olduğunu söyledi.

Ebelik desteğinin müdahaleli doğum oranlarını azalttığını belirten İdrisoğlu, anne ve bebeğe yönelik komplikasyonların da bu sayede düşürülebildiğini vurguladı.

Doğum sürecindeki normal gebelerin 28. hafta sonrasında, riskli gebelerin sisteme düştüğü anda uzman ebeler tarafından aranarak bilgi verildiğini anlatan İdrisoğlu, "Gebelik ve doğum sonrası süreçte annelerimizin yanındayız. Özellikle doğum sonrası süreçteki yolculukta annelerimizin yanındayız." dedi.

Normal doğumun faydalarına değinen İdrisoğlu, sezaryene göre iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu, anne ile bebek arasındaki bağın daha erken güçlendiğini ve emzirmenin daha kolay başladığını belirtti.

5 günlük eğitim programı yapılıyor

Gebe okulu eğitmen ebesi Gürcü Gündoğmuş ise Sağlık Bakanlığının belirlediği program doğrultusunda anne adaylarına kapsamlı eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Hafta içi 5 gün süren programda hem yüz yüze hem çevrim içi eğitimlerin yer aldığına işaret eden Gündoğmuş, şunları kaydetti:

"Gebelik döneminde yapılması gereken tarama testlerini konuşuyoruz. Her salı günü gebelerimizin ağız-diş muayenesini yapıyor, eğitim veriyoruz. Çarşamba günleri doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler, nefes egzersizleri, müzik, akupunkturdan bahsediyoruz. Fizyoterapist eşliğinde egzersiz ve pilatesimiz var. Perşembe, eş refakat destekli eğitimimiz oluyor. Cuma günleri anne sütü eğitimi veriyoruz, emzirme pozisyonlarını gösteriyoruz. Doğum sonrası nelere dikkat etmeliyiz, bunları aktarıyoruz. Eğitim bitiminde katılım belgesi veriyoruz."

Gündoğmuş, anne adaylarının doğumhane ve kadın doğum servislerini gezerek ortamı önceden görme fırsatı bulduğuna da dikkati çekti.

"Doğuma hazır hissediyorum"

28 haftalık hamile olan Hicran Çelebi Ekin ise uygulamanın kendisine büyük katkı sağladığının altını çizerek, ilk hamilelik sürecindeki endişelerinin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Uygulamayı çok faydalı bulduğunu belirten Ekin, "Sağlığımdan, hamileliğimden, doğacak bebeğimin sağlığından her şeyle ilgili bilgi veriyorlar. İstediğim kadar gelebileceğim söylendi doğuma kadar. Bence herkesin kesinlikle gelmesi gerekiyor. Çünkü doğumda acemiliğe düşüyorsunuz, sudan çıkmış balık misali. Burada size ne yapmanız, nasıl davranmanız gerektiğini anlatıyorlar. Siz de kendinizi diğer gebelerle birlikte çok rahat hissediyorsunuz." diye konuştu.

Ebe Duygu Çulluk da anne adaylarına, Sağlık Bakanlığının mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

