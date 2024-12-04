Kastamonu'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Asayiş Verileri Açıklandı

Vali Dallı, ekim-kasım verilerini paylaşarak asayiş ile uyuşturucu mücadelesine vurgu yaptı.

04.12.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ekim ve kasım aylarının asayiş verilerini açıkladı.

Vali Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin büyük gayretle çalıştığını belirtti.

Bu kapsamda ekim ve kasım aylarında Genel Bilgi Toplama taraması kapsamında 1 milyon 176 bin 932 kişinin sorgulandığını aktaran Dallı, yakalanan 1938 kişiden 656'sının tutuklandığına dikkati çekti.

Dallı, ekiplerin uyuşturucuyla da büyük azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, yürütülen çalışmalar neticesinde yaklaşık 1490 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 578 sentetik ecza hapı, 22 kilo 755,4 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise ekiplerin 34 operasyon gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dallı, 90 zanlının yakalandığını, 44 tabanca, 28 av tüfeği ve 19 kesici alete de el konulduğunu dile getirdi.

Dallı, kara yolu ve trafik güvenliği için de yoğun şekilde çalışıldığını belirterek, kontrol edilen 128 bin 186 araçtan 627'sinin trafikten men edildiğini, 162 sürücünün belgesinin geri alındığını ifade etti.

Azim ve kararlılıkla çalışan ekiplere teşekkür eden Dallı, Kastamonu'nun huzuru için denetimlerin 7/24 esasıyla sürdürüleceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, Meftun Dallı, Kaçakçılık, kastamonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Yüzde 50 indirim vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı Yüzde 50 indirim vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.