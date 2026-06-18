Kastamonu'da Baltayla Cinayet: 12 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Baltayla Cinayet: 12 Yıl 6 Ay Hapis

18.06.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir adamı baltayla öldüren sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da bir kişinin baltayla öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmasıyla ilgili yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Behice Ç, tutuksuz sanıklar eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç'nin yanı sıra taraf avukatları ile maktul Satı Doğruoğlu'nun ailesi katıldı.

Behice Ç, duruşmadaki son savunmasında, olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "Olay günü samanlıkta balyanın ipini kesmek için elimde balta vardı. Karşımda Satı'yı gördüm. Üzerime geldi küfür ederek, tecavüz etmek için. Ben de baltayı bir iki kere salladım. Vurduktan sonrasını hatırlamıyorum, çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Bayram Ç. ise haklarındaki iddiaları kabul etmediğini dile getirerek, olayla ilgisi bulunmaması nedeniyle beraatini istediğini kaydetti.

Ümit Ç. de olay nedeniyle mağdur olduğunu ve suçsuz yere hapis yattığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Maktulün kızı N.K. ise babası ve Behice Ç'nin ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Bir insanı canice öldürdüler. Bir gecede saklayıp ölümünden sonra akıl almayacak şeyler yaptılar." ifadesini kullandı.

Maktulün oğlu O. Doğruoğlu da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bunların hepsini tasarlamışlar. İlk günden beri diyorum, aralarında ilişki vardı." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suçu iştirak halinde işlediklerini aktararak, suça konu eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği değerlendirilerek sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müebbet hapis cezası verdiği Behice Ç'nin haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını hükmeden mahkeme heyeti, Bayram Ç. ile Ümit Ç'nin ise beraatine karar verdi.

Kastamonu merkeze bağlı Ahlat köyünde 17 Temmuz 2023'te dereye atılmış çuvalın içinde Satı Doğruoğlu'na (57) ait ceset bulunmuş, kan izlerinden yola çıkan jandarma ekipleri Behice Ç, eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan şüphelilerden Ümit Ç. ve Bayram Ç, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Baltayla Cinayet: 12 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:13:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Baltayla Cinayet: 12 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.