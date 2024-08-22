Kastamonu\'da bir kadın evini atölyeye çevirerek tablolarını satıyor

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Sevgül Yılmaz, atölyeye çevirdiği evinde yaptığı tabloları satışa sunuyor.

Evini küçük bir atölyeye dönüştüren Yılmaz, gündelik hayatta gördüğü bir çok objeyi tuvaline yansıtıyor.

Sevgül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ressamlığın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Eşinden ayrıldıktan sonra yaptığı bir tabloyu sosyal medyadan paylaştığını anlatan Yılmaz, "Çok beğenildi. Satın almak istediler. Baktım ki gördüğüm her şeyi tuval üzerine dökebiliyorum, ben de resim yapıp internet üzerinden cüzi miktarlara satmaya başladım." dedi.

Sattığı tablolarla 2 çocuğunun ihtiyacını karşıladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Atölyem yok, evimi atölye ye çevirdim. Tablolarımı evimin duvarlarına asıyorum. Arkadaşlarım ve evime gelen misafirler de çok beğeniyor duvarlarımı. Evim sanat atölyesine dönüştü. Bu tabloları internet üzerinden paylaşıp satmaya çalışıyorum."

Genellikle akrilik boya, ahşap yakma, kara kalem ve dokulu tablo yaptığını ifade eden Yılmaz, istek üzerine tablolar da yaptığını sözlerine ekledi.