Kastamonu\'da Boğulma Önlemleri Artırıldı

Kastamonu Valiliği, suda boğulma olaylarına karşı tedbirlerin artırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimi ve turizm sezonu boyunca il sınırlarındaki deniz, su kaynakları ve kanyonlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla tedbirler alındığı aktarıldı.

Kuralların vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirlenen yüzme alanları dışında kalan riskli alanlarda suya girilmesi, çeken akıntı, ani derinleşme, kaya düşmesi, kaygan zemin gibi nedenlerle can güvenliği açısından riskli olduğu değerlendirilen alanlarda yüzülmesi, meteorolojik veriler doğrultusunda geçici olarak suya girilmesi yasaklanan alanlarda suya girilmesi, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibi riskli doğal alanlarda güvenlik amacıyla konulan bariyer, uyarı levhası, giriş çıkış düzenlemesi gibi tedbirlere aykırı davranılması, güvenlik gerekçesiyle kullanım şartı getirilen parkurlarda belirlenen usul ve kurallara aykırı sportif faaliyet yürütülmesi, can güvenliği amacıyla yapılan uyarı, yönlendirme, tahliye ve güvenlik anonslarına rağmen riskli alanlarda bulunulmaya devam edilmesi yasaklanmıştır."

Açıklamada, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiği vurgulanarak, kurallara uymayanlara idari işlem uygulanacağı kaydedildi.