Kastamonu'da çıkan kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Kastamonu'da Rauf Denktaş Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla ateş edilen Özgür Uzun ve ağabeyi Sait Ali Uzun yaralandı. Özgür Uzun, hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

28.06.2024 21:11
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Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Rauf Denktaş Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Özgür Uzun (18) ile ağabeyi Sait Ali Uzun (25) tabancayla ateş edilerek yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Rauf Denktaş, Kastamonu, Ali Uzun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

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