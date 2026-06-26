Kastamonu'da Cinayet Davası: 2 Sanığa Müebbet - Son Dakika
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Kastamonu'da Cinayet Davası: 2 Sanığa Müebbet

26.06.2026 16:45
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Kastamonu'da kasten öldürme davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa 18 yıl hapis.

Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 1'i de 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme, silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklu yargılanan Aykut S. ve Ömer Ü. ile tutuksuz sanık Burak K'nin yanı sıra taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Aykut S, duruşmadaki savunmasında, Ümit Yılmaz'ı öldürmek istemediğini belirterek, "O gece arabada istenmeyen bir kazadan dolayı cezayı en ağır şekilde ödüyorum. Öldürmek istesem ilk gittiğimizde evinde öldürürdüm. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Ömer Ü. de olayla ilgisi bulunmadığını savunarak, "Benim vicdanım rahat. Olayla bir alakam yoktur. Her ne kadar iddianame ve mütalaada Aykut'un uyuşturucu işinde benim de olduğum söylense de benim Aykut ile Ümit arasındaki uyuşturucu meselesinde hiçbir alakam yoktur." ifadelerini kullandı.

Burak K. de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini talep ettiğini söyledi.

Sanıklardan Aykut S. ve Ömer Ü'yü "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, ayrıca sanıklara "silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 12'şer yıl, "silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6'şar yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 4'er yıl hapis cezası verdi.

Burak K'ye de 18 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, kararla birlikte sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Kastamonu-Taşköprü kara yolunda 10 Nisan 2024'te park halindeki araçta silahla vurulmuş halde bulunan Ümit Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan Aykut S. ve Ömer Ü. tutuklanmış, Burak K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ağustos 2025'te görülen davada sanıklardan Aykut S. "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ömer Ü. "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl hapis, Burak K. ise "silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma suçuna yardım ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf mahkemesi ise cezaların eksik tayin edildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

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