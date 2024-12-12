Kastamonu'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kastamonu'daki cinayet davasında tutuklu sanıkların savunmaları ve duruşmanın ertelenmesi devam etti.

12.12.2024 21:46
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Kastamonu'da bir kişinin silahla öldürülmesi ile ilgili 3 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Tolga Benderlioğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D. ile C.Ç'nin yanı sıra avukatları katıldı.

O.D, duruşmadaki savunmasında, kızı ve damadının izni olmadan evlendiğini, bir süre sonra kızının arayıp yanına gelmek istediğini söylediğini anlattı.

Onunla görüşmek istemediğini söylediğini ama intiharı düşündüğünü söyleyince kabul ettiğini aktaran O.D, "Kızım yanıma geldikten sonra Tolga'nın tehditleri başladı. Kızım hamileydi, şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma aşamasına geldiler. Tolga bana ve aileme çok ağır hakaretler etti. Tolga ile oğlum İ.D. ve C.Ç, bir kafede buluşup konuşacaklardı. Oğlum telefonumu açmayınca C.Ç'yi aradım, o da 'Sıkıntı çıkabilir Tolga'yı çevre yolundan evine bırakacağız' deyince çıkmalarını bekledim ve takip ettim." dedi.

Mezarlık yakınlarında oğlu ve damadının bulunduğu aracın durduğunu belirten O.D, şöyle devam etti:

"Ben de durup yanlarına gittim. 'Ne yapıyorsunuz burada, burası konuşma yeri mi?' diye bağırdım. Tolga'ya, 'Bu işi uzatma bunu tatlıya bağlayın, boşanın, sen yoluna o yoluna' dedim. 'Sen her şeye atlıyorsun, siz mi boşayacaksınız' diyerek bana küfretti. O sırada elini beline attı, ben de 2-3 tane sıktığımı biliyorum. O arada C.Ç. ile İ.D. arabanın yan tarafına kaçtı. Ben de eve gittim. Oğlu İ.D. ile C.Ç'nin olayda bir suçu yok, onların beratını istiyorum, yüce mahkemenize sığınıyorum. Ben de beraatımı istiyorum, korktum, anlık oldu."

Kızını İstanbul'daki diğer kızının yanına bıraktıktan sonra teslim olmak istediğini dile getiren O.D, bu arada Karabük'te polisin kendilerini yakaladığını kaydetti.

İ.D. ise kız kardeşi ile kocasının boşanma aşamasına geldiklerini, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu belirterek, "Kız kardeşimi karakoldan aldım, yüzü gözü mosmordu. Tehdit mesajları attı, babama, bana, anneme küfürler etti. Birkaç kez evimizin önünde gezdi arabalarla. Biz polisi aradık sürekli. Kardeşim KADES uygulamasına bastı. Daha önce silahla evimizin önünde ateş etti. Sürekli bizi tehdit ediyordu. O gece arabanın altı yere sürtünce durduk, babam geldi arkamızdan. Babam medeni şekilde konuşurken, elini beline götürüyordu, sonra silah sesleri duydum. suçsuzum tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

C.Ç. de olayla ilgisi bulunmadığını öne sürerek, "Ben hiçbir şey yapmadım. İyi niyetimden bu haldeyim, kimseye kin, nefret, öfke beslemedim. Beraatımı istiyorum." dedi.

O.D, İ.D. ve C.Ç'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkemeye heyeti, duruşma 8 Ocak 2025'e erteledi.

Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda 25 Ocak'ta Tolga Benderlioğlu'nun (32) ölü bulunmasının ardından yapılan operasyonda Karabük'te gözaltına alınanlardan kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D. ve ailenin yakını C.Ç. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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