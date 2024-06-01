Kastamonu\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ocak ayında 4 bin 154 sentetik ecza hapının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
Çalışma kapsamında gözaltına alınan E.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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