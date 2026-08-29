Kastamonu'da Evin Çökmesi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Evin Çökmesi: 5 Yaralı

Kastamonu\'da Evin Çökmesi: 5 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat sırasında çökme meydana geldi, beş kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat sırasında çöken 2 katlı ahşap evde bulunan 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde Hüseyin Tellioğlu'na ait 2 katlı ahşap evde tadilat yapıldığı sırada çökme meydana geldi.

Bu sırada evde bulunan Ünzile, Bilal ve Şinasi Tellioğlu ile Gülşen Özsoy ve Şerife Köse, köy sakinlerinin yardımıyla enkazdan çıkarıldı.

Çökmenin ardından evde çıkan yangın da vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Bir ses duyduk ve ev çöktü"

Evi çöken Hüseyin Tellioğlu'nun damadı Ertuğrul Köse, gazetecilere, kayınpederine yardım etmek için köye geldiklerini söyledi.

Komşuların yardımıyla tavanda tadilat yapıldığını anlatan Köse, "Tavandan tozlar dökülmesin diye tadilat yapılıyordu. O sırada eşim, baldızım, kaynanam ve iki komşumuz içeride, biz de kapının önündeydik. Bir ses duyduk ve ev çöktü." dedi.

Çökme sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

"O sırada çay demledikleri için ocak da yanıyordu. Ocağın etkisiyle yangın da çıktı. Biz bir yandan içeride kalanları sıkıştıkları yerlerden çıkardık. Hortumlarla su tutarak yangını söndürdük. Allah'a şükürler olsun can kaybı olmadı veya çok ağır yaralı yok."

Köse, yaklaşık 70 yıllık evin alt katının ahır olduğunu ve uzun süredir kullanılmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Evin Çökmesi: 5 Yaralı - Son Dakika

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