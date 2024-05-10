Kastamonu\'da evlerde uyuşturucu imal eden şüpheliler gözaltına alındı

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Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinde evlerine düzenek kurarak uyuşturucu imal eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üreten ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce Cide ve İnebolu ilçelerinde Y.G. ve B.K'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerine kurdukları düzenekle uyuşturucu imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada esrar ele geçirildi.