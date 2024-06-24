Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu\'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. T.Ö. isimli şahıs, kasten öldürme, kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından aranıyordu. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda hükümlünün saklandığı ikamet tespit edildi ve yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

24.06.2024 15:46
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Kastamonu'da, hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucunda, "kasten öldürme, kasten yaralama ve silahla tehdit" suçlarından 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö'nün saklandığı ikamet tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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