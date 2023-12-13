Kastamonu'da gönüllü kadın kuaförler, huzurevi sakinlerine kişisel bakım hizmeti verdi.

Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı 9 üye, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan kadınların saç kesimi ve kişisel bakımlarını yaptı.

Oda Başkanı Cahit Kıcıroğlu, AA muhabirine, kişisel bakımın, kişinin kendisini iyi hissetmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Huzurevi ziyaretlerini 2 ayda bir sürdürdüklerini anlatan Kıcıroğlu, "Etkinliğimizde yaşlı teyzelerimizle sohbet de ettik, dertlerini dinledik. Onlara dokunmamız bizi de mutlu ediyor." dedi.

Odalarına kayıtlı kadın kuaförlerin huzurevi sakinleriyle adeta akraba gibi olduklarını dile getiren Kıcıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu hizmetimizi 120 kişiye ulaştırdık. Sevgi evlerindeki çocuklar için de talepte bulunacağız, onlara da bu hizmetleri götürmeyi düşünüyoruz. Bu etkinlikleri sürekli hale getirmeyi ilke edineceğiz. İlçelerdeki huzurevleriyle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlardan da talep gelirse oradaki huzurevindeki teyzelerimizin, amcalarımızın da yüzünü güldüreceğiz."