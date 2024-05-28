Kastamonu\'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.H. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.