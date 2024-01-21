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Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Kontrollü Geçişe Açıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Kontrollü Geçişe Açıldı

Kastamonu'nun Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. İlyasbey köyü mevkisinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanın ardından ekipler, kayan yolun düzenlenmesi için çalışmalara başladı. Küçük araçların kontrollü olarak geçişine izin verilen kara yolunda, gece saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların da geçişine izin verileceği belirtildi.

Kastamonu\'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Kontrollü Geçişe Açıldı
21.01.2024 - 20:59,
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Kastamonu'da, Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

İlyasbey köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Ekipler heyelan sonrası kayan yolun düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Kontrollü olarak küçük araçların geçişine izin verilen kara yolunda, gece saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların da geçişine izin verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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