Kastamonu'da Hırsızlık: 2 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu\'da Hırsızlık: 2 Şüpheli Gözaltında
13.03.2026 12:55
Kastamonu'da bir iş makinesinden mazot ve parçalarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta kentte bir iş makinesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan araştırmada, iş makinesinden alındığı belirlenen 150 litre mazot, 2 akü, monitör ile çeşitli parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

