Kastamonu'da Hitit Buğdayı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Hitit Buğdayı Hasadı Başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit buğdayı' olarak bilinen siyez buğdayının hasadı başladı. İç ve dış piyasada talep gören siyez buğdayının verimi bu yıl iyi olduğu belirtilirken, üreticiler tarafından ham ve işlenmiş şekilde Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Organik olarak yetiştirilen siyez buğdayı, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

21.07.2024 13:11
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Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı başladı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Üreticilerden İrfan Çakal, AA muhabirine, hasadına başladıkları siyez buğdayında, bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

İhsangazi'de siyez buğdayı ürünleri üzerine işletmesi olduğunu belirten Çakal, "Siyezimizi işliyoruz, unlu mamüller üretiyoruz, kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hasat yeni başlamasına rağmen şu an bile aşırı talep var." diye konuştu.

İlçede çiftçilik yapan Kalfat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eybercioğlu da verimden memnun olduklarını dile getirerek, ürünün organik olduğunu vurguladı.

Eybercioğlu, "Bu yılki hasat dönemimiz başladı, verimimiz çok güzel, siyezimizi organik olarak yetiştirip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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