Kastamonu\'da İftar Programları Düzenlendi

10.03.2026 11:02
Kastamonu'nun Ağlı, Hanönü, Küre ve İhsangazi ilçelerinde muhtarlara ve belediye personeline iftar yapıldı.

Kastamonu'nun Ağlı, Hanönü ve Küre ilçelerinde iftar programları düzenlendi.

Ağlı Kaymakamlığı tarafından ilçede görev yapan muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi.

İftarın ardından muhtarlarla yapılan ve yapılacak projeler hakkında sohbet eden Kaymakam Büşra Çelebi, verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Programa Kaymakam Büşra Çelebi ile Belediye Başkanı Bülent Ergin, il genel meclis üyeleri ve kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Küre'de iftar programı verildi

Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve eşi Eda Çakır'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Küre Belediye Başkanı Salih Turan, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Program kapsamında Küre İlçe Devlet Hastanesindeki görev süresini tamamlayarak tayini çıkan Başhekim Özlem Çalışkan için uğurlama töreni de yapıldı.

Kaymakam Çakır, ilçeye sunduğu sağlık hizmetleri ve özverili çalışmalarından dolayı Çalışkan'a teşekkür ederek, plaket verdi.

İhsangazi'de belediye personeline iftar verildi

İhsangazi ilçesinde belediye personeli iftar programında bir araya geldi.

Belediye Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan yapan Belediye Başkanı Hayati Sağlık, "Aynı sofrada buluştuğumuz, gecesini gündüzüne katarak ilçemiz için mücadele eden değerli mesai arkadaşlarıma emekleri için bir kez daha teşekkür eder, ramazan ayının ilçemiz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhsangazi, Kastamonu, Hanönü, Güncel, İftar, Küre, Ağlı, Son Dakika

