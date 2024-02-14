Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kastamonu\'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Fuat Darende İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Polisler tarafından 40 öğrenciye verilen eğitimlerde, 'Trafik dedektifleri' projesi kapsamında güvenli trafik konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

14.02.2024 17:05
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ali Fuat Darende İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Polisler tarafından 40 öğrenciye verilen eğitimlerde "Trafik dedektifleri" projesi kapsamında güvenli trafik konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yapılan bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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