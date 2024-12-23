Kastamonu'da İş Makinesi Devrildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
İlçeye bağlı Gökbelen köyü Elmacık mevkisinde özel bir şirkete ait ekskavatör çalışma yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan operatör H.B. (29) çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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