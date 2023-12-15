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Kastamonu'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli kaçak içki ve uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve cam düzenek ele geçirildi. Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise bir ikamette 7,5 litre kaçak içki bulundu ve 1 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kastamonu\'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
15.12.2023 - 12:21,  Güncelleme: 12:26
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Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

İlçede şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile cam düzenek ele geçirilince şüpheliler gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de yılbaşı öncesinde kaçak içki ile mücadele çalışmalarına ağırlık verildi.

Bu kapsamda tespit edilen bir ikamette yapılan aramada 7,5 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, İnebolu, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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