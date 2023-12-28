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Kastamonu'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda, bir ikamette yapılan aramada 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 21:45,
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Kastamonu'da, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda, iki zanlı yakalandı.

Kaynak: AA
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Kastamonu, Güvenlik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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