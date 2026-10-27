Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 39 telefon bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 39 telefon bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında bir şüphelinin iki iş yerinde arama yapıldı. Aramada 39 cep telefonu, 50 şarj aleti, 25 akıllı saat, 20 powerbank ve 60 elektronik malzeme ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait iki iş yerinde yapılan aramada 39 cep telefonu, 50 şarj aleti, 20 kulaklık, 25 akıllı saat, 20 powerbank ve 60 elektronik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Kaçakçılıkla MücadeleCep TelefonuKaçakçılıkKastamonu3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 39 telefon bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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