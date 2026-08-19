Kastamonu'da Kamyon Derede Devrildi
Kastamonu'da park halindeki kamyon, Karaçomak Deresi'ne devrildi. Sürücü yoktu.
Kastamonu'da park halindeki kamyon Karaçomak Deresi'ne devrildi.
Saraçlar Mahallesi'nde köprü çalışması yapılan alanda park halinde bulunan 07 ASU 566 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki Karaçomak Deresi'ne devrildi.
Olay sırasında kamyonda sürücünün bulunmadığı öğrenildi.
Kamyonun dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kamyon Derede Devrildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?