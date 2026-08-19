Kastamonu\'da Kamyon Derede Devrildi

Kastamonu'da park halindeki kamyon Karaçomak Deresi'ne devrildi.

Saraçlar Mahallesi'nde köprü çalışması yapılan alanda park halinde bulunan 07 ASU 566 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki Karaçomak Deresi'ne devrildi.

Olay sırasında kamyonda sürücünün bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonun dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.