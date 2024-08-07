Kastamonu'da Kamyon ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kamyon ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı olan kişi hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

07.08.2024 15:00
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muharrem Tekeci (61) idaresindeki 37 AT 970 plakalı otomobil, Hacıhasan mevkisinde Veli Küllü (63) yönetimindeki 57 HC 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Gülseren Tekeci (56), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Tekeci, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Gülseren Tekeci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kamyon ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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