Kastamonu'da kapanan köy yollarından 216'sı açıldı, 14 yol kapalı, çalışma sürüyor

Kastamonu'da kapanan köy yollarından 216'sı açıldı, 14 yol kapalı, çalışma sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 216'sı İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Pazar günü itibarıyla Azdavay ve İnebolu'da 14 köy yolu hâlâ kapalı; ekiplerin bu yollardaki çalışması sürüyor.
Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 216'sı ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Pazar günü itibarıyla kapalı olan 230 köy yolunun 216'sı ulaşıma açıldı.
Ekipler, Azdavay ve İnebolu'da kapalı bulunan 14 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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